Названы опасные продукты и напитки для пожилых людей на завтрак
Пожилые люди составляют группу повышенного риска нейродегенеративных заболеваний, включая паркинсонизм. Специалисты предупреждают, что отдельные продукты и напитки, потребляемые на завтрак, могут увеличивать вероятность развития данных патологий, об этом сообщает издание Express.
Эксперты констатируют, что болезнь Паркинсона характеризуется пониженным давлением. По этой причине опасными для пожилых людей являются еда и питье, способствующие гипотонии или резким колебаниям давления. Медики отмечают, что таковыми могут быть многие горячие напитки, особенно растительные, травяные чаи.
Помимо этого, опасными они считают продукты, ведущие к запорам – еще одной проблеме дегенеративного заболевания мозга. По данным Американской ассоциации болезни Паркинсона, пожилым людям следует избегать употребления слишком большого количества бананов, поскольку они увеличивают риск проблемы замедления мышечных движений в кишечнике. По этой же причине пенсионерам нужно крайне осторожно употреблять в пищу продукты и блюда из белой муки, сладостей.
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