Названы опасные продукты и напитки для пожилых людей на завтрак

Некоторые продукты и напитки не должны употребляться на завтрак пожилыми людьми – они опасны своей способностью влиять на появление симптомов болезни Паркинсона.Пожилые люди составляют группу повышенного риска нейродегенеративных заболеваний, включая паркинсонизм. Специалисты предупреждают, что отдельные продукты и напитки, потребляемые на завтрак, могут увеличивать вероятность развития данных патологий, об этом сообщает издание Express.Эксперты констатируют, что болезнь Паркинсона характеризуется пониженным давлением. По этой причине опасными для пожилых людей являются еда и питье, способствующие гипотонии или резким колебаниям давления. Медики отмечают, что таковыми могут быть многие горячие напитки, особенно растительные, травяные чаи.Помимо этого, опасными они считают продукты, ведущие к запорам – еще одной проблеме дегенеративного заболевания мозга. По данным Американской ассоциации болезни Паркинсона, пожилым людям следует избегать употребления слишком большого количества бананов, поскольку они увеличивают риск проблемы замедления мышечных движений в кишечнике. По этой же причине пенсионерам нужно крайне осторожно употреблять в пищу продукты и блюда из белой муки, сладостей.