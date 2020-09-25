Привычки, которые продлевают жизнь при хронических заболеваниях

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Исследование показало, что некоторые привычки могут удлинить продолжительность жизни, даже если человек живет с хроническими заболеваниями. Например, жизнь продлевают регулярные физические упражнения, отказ от курения.Ученые Лестерского университета (Великобритания) проанализировали влияние здоровых привычек на протяженность жизни людей, независимо от наличия хронических заболеваний. Исследователей отследили данные 93 736 человек среднего возраста, у которых было два или более из 36 хронических заболеваний. Наиболее распространенными недугами мужчин были гипертония, стенокардия, астма, диабет, рак. Болезнями женщин – гипертония, астма, рак, депрессия, мигрень.Специалистами оценивалось влияние четырех факторов – физической активности, курения, рациона питания, потребление алкоголя – за девятилетний период. Они обнаружили, что привычка быть физически активными добавляла обладателям хронических заболеваний 1-2,5 года жизни дополнительно.Наибольшую пользу в деле продления жизни принес отказ от курения. Специалисты заявили, что люди, остающиеся курильщиками в возрасте 45 лет, живут на пять-шесть лет меньше, чем некурящие. В свою очередь, привычка воздерживаться от табачных изделий при соблюдении других здоровых принципов образа жизни, продлевает ее особенно ощутимо: ученые подсчитали, что это увеличивает продолжительность жизни на целых семь лет.«Очень здоровый образ жизни (соблюдение всех четырех привычек – отказа от курения и регулярного потребления алкоголя, соблюдение сбалансированного питания и физической активности) был связан с увеличением продолжительности жизни на 6,3 лет для мужчин и на 7,6 лет для женщин, независимо от наличия нескольких хронических состояний», - сообщили исследователи.В своем отчете они заявили, что они учли индивидуальные факторы участников: социально-экономический статус, занятость. Ученые подчеркивают: их работа свидетельствует, что внести жизненно важные изменения в образ жизни и начать следовать здоровым привычкам никогда не поздно – это эффективно даже после 40 лет.