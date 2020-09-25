Жир в области живота увеличивает риск ранней смерти – крупнейшее исследование

Показатель охвата талии может использоваться для оценки риска преждевременной смерти наряду с «традиционным» индексом массы тела. В то же время, у жира на бедрах есть некоторые защитные свойства.Лишний жир на животе связан с увеличением риска преждевременной смерти от любой причины. Рост охвата талии на каждые 10 сантиметров повышает этот риск на 8% для женщин и на 12% - для мужчин.Что сделали ученые?Группа ученых из Ирана и Канады проанализировала 72 исследования, в которых приняли участие около 2,5 миллионов человек. Эти исследования фокусировались на изучении эффектов отложений жира в области талии в брюшной полости.Авторы обзора пришли к выводу, что показатели центрального ожирения (например, охват талии) могут использоваться параллельно с индексом массы тела (ИМТ) для оценки риска преждевременной смерти. Также они обнаружили, что увеличение окружности бедер было связано со снижением риска смерти от любых причин. Возможно, у жира в этой области есть некоторый защитный эффект.Почему охват талии, а не индекс массы тела?ИМТ – показатель, который традиционно используют для диагностики ожирения. Это очень полезный показатель: ожирение, диагностированное с его помощью, действительно связано с риском смерти и болезнями. Тем не менее адекватность этого показателя регулярно подвергается критике.ИМТ не «видит» разницы между жиром и безжировой массой тела, поэтому его показатели могут быть неточными. Не учитывает он и распределение жира в организме. В то же время, известно, что центральное ожирение и отложение жира в брюшной полости предсказывают риск хронических болезней и появления метаболического синдрома лучше, чем простое ожирение.А у меня нормальный охват талии?Норма охвата талии зависит от пола. Для мужчин максимальный допустимый показатель – 102 сантиметра, для женщин – 89 сантиметров. Ее увеличение может быть связано с риском болезней даже у людей с нормальным ИМТ.