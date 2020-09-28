Простой способ добиться омоложения организма на девять лет
Исследователи заявили, что достаточно высокий уровень физической активности может добавить годы к жизни и замедлить процесс старения клетках. Данный вывод был сделан ими на основе наблюдений за группой из 5 832 человек. Ученые сопоставляли величину теломер этих людей с их уровнем физической активности.
По словам научных специалистов, теломеры, представляющие собой нуклеотидные отрезки на концах хромосом, сильно коррелируют своей величиной с возрастом человек. Каждый раз, когда клетка реплицируется, небольшая часть теломер утрачивается. Таким образом, чем старше мы становимся, тем сильнее укорачиваются наши теломеры.
Ученые констатируют, что физическая активность позволяет замедлить процесс сокращения теломер и вместе с этим – добиться омоложения организма, продления жизни в целом. Конкретно, считают они, пробежки могут быть простым способом задержат молодость на девять лет.
«Чем более мы физически активны, тем медленнее в нашем организме происходит биологическое старение. Бег трусцой может дать нам девятилетнее биологическое преимущество. Например, у женщин, которые бегали трусцой по 30 минут пять дней в неделю, теломеры были длиннее, чем у тех, кто этого не делал. У мужчин аналогичная тенденция была выявлена, когда они бегали трусцой по 40 минут пять раз в неделю», - рассказали авторы исследовательского проекта.
Они рекомендует взрослым людям быть физически активными каждый день, практикуя следующие виды двигательной деятельности:
быстрая ходьба
плавание
езда на велосипеде
танцы
теннис
работа с газонокосилкой
катание на роликах
прыжки со скакалкой
гимнастика.
Необходимо стремиться к активности на уровне минимум 150 минут в неделю, подчеркивают эксперты.
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