Снизит риск сахарного диабета и не только: польза гречки с кефиром

Гречневая крупа считается весьма полезным продуктом благодаря наличию в нем легкоусвояемого белка. Кефир тоже приносит пользу за счет положительных бактерий и дрожжей. Сочетание этих продуктов — комбо! В чём именно заключается польза, давайте рассмотрим подробнее.Состав гречки с кефиромГречка с кефиром — весьма популярный завтрак среди приверженцев ЗОЖ. Польза объясняется богатым составом. Давайте посмотрим, какие именно вещества содержатся в блюде.Витамин В2 — участвует в синтезе эритроцитов, помогая сохранять здоровье сердца, щитовидной железы, кожи и репродуктивных органов.Кальций и фосфор — дарит здоровье костям и скелету.Флавоноиды — вещества, эффективные в борьбе с онкологией. Нужны для защиты и от других различных заболеваний.Молочная кислота из кефира — отличное противомикробное средство, позволяющее убивать бактерии, грибковые штаммы, типа сальмонеллы, хеликобактера, стафилококка, стрептококка.На 100 граммов гречки с кефиром содержится 51 калория, что делает блюдо эффективным диетическим продуктом.Полезные свойства гречки с кефиромЧастично мы уже раскрыли полезные свойства гречки с кефиром. Если взглянуть на это под другим углом, то заметим, что кефир содержит большое количество пробиотиков, что крайне полезно для кишечника. Микрофлора кишечника заметно улучшится благодаря наличию полезных бактерий, дрожжей. Это же в целом наладит работу всей пищеварительной системы. Гречка с кефиром — идеальное сочетание для профилактики запоров, энтероколита.Гречка с кефиром убережет сосуды и защитит организм от высокого артериального давления, очистит сосуды, снизить уровень плохого холестерина, убережет от аритмии.Благодаря блюду уровень сахара в крови тоже будет в порядке, так как имеет низкий гликемический индекс. Бактерии из кефира питаются сахаром, поэтому он удаляется до попадания в кровь. Соответственно, это поможет предотвратить сахарный диабет.Можно смело есть продукты в этом сочетании и при целиакии. То же самое касается непереносимости лактозы, ведь зерна кефира перерабатывают ее в другие соединения.Кожа тоже станет заметно лучше, так как антиоксиданты и витамины в гречке и кефире помогают наладить кислотно-щелочной баланс кожи, повлиять на внешний вид.Диетологи в один голос твердят, что худеющие должны употреблять гречку с кефиром. Есть ее можно практически в неограниченных количествах, так как она малокалорийна и обладает отличным действием. Она полезна для выведения воды, скапливающейся в организме, помогает сбросить лишний вес из-за волокон и белков, пробиотиков и кальция.Поэтому смело включайте продукты в рацион, чтобы добиться максимума пользы от гречки с кефиром.