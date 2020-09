Один из лучших напитков для снижения давления, защиты от рака и диабета

Один из лучших напитков в рационе людей – какао. Он помогает снижать давление, полезен людям, страдающим диабетом, и может защищать от развития рака, констатируют ученые.Употребление какао связано с несколькими важными преимуществами для здоровья, об этом сообщает портал Food News, ссылаясь на данные, опубликованные журналом Antioxidants and Redox Signaling.Снижение высокого давления. Способность напитка снижать артериальное давления обусловлена антиоксидантными веществами флавонолами, повышающими уровень оксида азота в крови. Оксид азота заставляет кровеносные сосуды расслабляться и расширяться, тем самым помогая снизить повышенное кровяное давление.Помимо флавонолов, какао также содержит другие антиоксиданты, катехины и антоцианы, – они помогают поддерживать здоровую деятельность сердечно-сосудистой системы.Благодаря вышеназванным свойствам напиток полезен не только для активной работы сердца. Он также улучшает когнитивные функции, поддерживает производство нейронов и функцию мозга, получающего полноценное питание с кровью за счет хорошей формы сосудов.Защита от рака. По данным Журнала Американского общества гипертонии (Journal of the American Society of Hypertension) у людей, которые периодически пьют какао, развивается меньше раковых заболеваний, чем у тех, кто его не употребляет. Эту особенность ученые объясняют действием антиоксидантов напитка, эпикатехина и кверцетина. Исследования в пробирках показали, что они способны подавлять рост злокачественных клеток, вызывать апоптоз (гибель) раковых клеток, предотвращать их распространение по организму. В свою очередь, испытания на животных с использованием экстрактов какао подтвердили его способность уменьшать рост раковых опухолей молочной и поджелудочной железы, простаты, печени, толстой кишки.Помощь при сахарном диабете. Ученые отмечают пользу какао для людей, болеющих диабетом 2 типа. Флавонолы, присутствующие в напитке, улучшают чувствительности к инсулину в периферических тканях, помогают предотвратить окислительные и воспалительные повреждения, связанные с заболеванием. Также исследователи считают, что потребление флавонолов какао, может не только улучшать отдельные аспекты работы организма диабетиков, но и обеспечивать здоровым людям защиту от развития диабета 2 типа.