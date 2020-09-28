Приложения с рецептами помогают семьям придерживаться здорового питания

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По мнению экспертов Университета Флиндерс, мобильные приложения могут улучшать семейное питание. В основном за счет того, что экономят время на выбор полезного меню у занятых родителей.«Приложения, которые позволяют спланировать меню, организовать список покупок, помогают экономить время, при этом ими поддерживается концепция здорового питания», - рассказывает нутрициолог и диетолог, профессор Ребекка Голли.В рамках текущего исследования анализировались пять приложений. Их использовали 62 семьи в течение месяца. Судя по результатам, семьи предпочитают варианты, которые экономят им время, при этом предлагая полезные рецепты.Самым эффективными приложениями были варианты с простыми и быстрыми рецептами, которые подойдут семьям с маленькими детьми. При этом, если у блюд были красивые фотографии, пользователи быстрее делали выбор в их сторону.