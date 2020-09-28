Медики перечислили полезные свойства активированного угля

Активированный уголь рекомендуется употреблять при первых симптомах отравлений, но это далеко не единственный вариант его применения. Доступное средство из аптеки можно использовать для очистки полости рта, снижения уровня холестерина, устранения вздутия живота, борьбы с похмельем и даже замедления естественного старения.Применяя активированный уголь в качестве средства для чистки зубов можно не только несколько отбелить их, но и привести в норму кислотно-щелочной баланс в ротовой полости. Таким образом вы избавитель от неприятного запаха. Для чистки зубов активированный уголь следует смешивать с зубной пастой — четыре таблетки угля на столовую ложку зубной пасты.Американские ученые доказали, что если употреблять по 8 граммов угля на протяжении нескольких недель, то можно заметно снизить уровень "плохого" холестерина в крови. "Хороший" холестерин, при этом, останется на прежнем уровне.Поглощая продукты, которые могут провоцировать вздутие живота, активированный уголь является неплохим средством от этого недуга. Медики рекомендуют употреблять 500 мг угля примерно за час до приема пищи.Способность активированного угля смягчать похмелье все еще нуждается в проверке, но есть мнение, что приняв несколько таблеток до употребления спиртного, можно уменьшить его вред. Но помните, что алкоголь опасен в любом случае и активированный уголь не спасет вас.Активированный уголь может замедлять старение. Существуют рецепты масок для лица, основанных на угле — такие средства предотвращают ранние морщины и очищают кожу.