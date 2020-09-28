Медики рассказали, к чему приводит недостаток сна

Проблема, которую многие игнорируют.Высыпайтесь! Медики предупреждают – нехватка сна грозит неврозами, лишним весом и даже диабетом. Как правильно спать, чтобы высыпаться за минимум времени, – расскажет врач-сомнолог.Хорошо выспаться – мечта киевлянки Ольги. У нее плотный график на работе – с утра до позднего вечера. А недосыпание стало хроническим. Ольга ложится спать примерно в два часа ночи, а встает не позднее чем в шесть-семь утра. Она пыталась засыпать раньше, но на работе завал, поэтому засиживается допоздна.«Вчера в половине двенадцатого ночи мне приходит сообщение от коллеги: «Оля, много восклицательных знаков, ты мне срочно нужна». И с этим у меня просто не получается ложиться рано. И так же не получается вставать позже, для того чтобы спать восемь часов», – рассказывает девушка.От недосыпания истощается мозг, страдают иммунитет, память и сосредоточенность. Снижается физическая и умственная активность. Есть и другие проблемы, предостерегают медики.«Инсульт, инфаркт. Набор веса или психоневрология, депрессия, вялость, раздражительность, снижение работоспособности, снижение выносливости. Снижение иммунитета. Очень частые простудные заболевания», – называет пугающие последствия недосыпания сомнолог Юрий Погорецкий.Врачи убеждают: несколько лет жизни в таком режиме – и можно ждать проблем со щитовидной железой.«Коротковременный недосып приводит к активации щитовидной железы, но она для этого должна иметь ресурс – обеспеченность йодом и селеном. Если мы находимся в дефиците этих элементов, то функция щитовидной железы страдает», – предупреждает эндокринолог Наталья Грищенко.Секрет качественного сна в том, что с 22:00 и до полуночи производится 70% гормона счастья, который защищает от стрессов и преждевременного старения. «Поэтому, если хотите быть счастливыми, сексуальными, красивыми, успешными, талантливыми — начинайте выполнять это правило: с десяти часов мы спим«, – говорит сомнолог.А мечта Ольги – выспаться – почти осуществилась. На работе обустроили капсулы для сна, и теперь она отдыхает в обед. «Ты можешь туда залезть и где-то часок спокойно поспать. После этого действительно легче работается. Иногда, когда нет сил, я туда залезаю поспать, и потом становлюсь более продуктивной», – делится Ольга.