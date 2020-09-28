Отоларинголог дал советы по защите от вирусов

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Как защититься от опасных респираторных вирусов и избавиться от заболевания еще до его начала? Об этом корреспондентам радио Sputnik рассказал отоларинголог Владимир Зайцев, глава лор-клиники доктора Зайцева. Специалист поделился советами, которые помогут россиянам обезопаситься от вирусов.Прививки, на которые многие привыкли полагаться с началом сезонных ОРВИ — не единственный способ профилактики. По словам Зайцева, существуют методы укрепления защитных свойств организма, особенно актуальные с приходом вирусов."Для защиты от вирусов нужно пить побольше жидкости, так как это способствует успешной борьбе с патогенами. Пейте любые чаи, которые вы предпочитаете", — посоветовал отоларинголог, добавив, что организм должен получать в достаточном объеме витамин C, которого много в цитрусовых, имбире, квашеной капусте и киви. "Можете добавлять в чай лимон, грейпфрут или лайм и получать напиток, полезный вдвойне", — отметил специалист.Врач добавил, что в сезон повышенных эпидемиологических рисков полезно употреблять много зелени — она очищает ЖКТ и насыщает организм витаминами. "Еще один актуальный осенью и во все времена года совет — своевременно обращаться к врачу. Если вы чувствуете то или иное недомогание, симптомы простуды, заложенность уха, выделения из носа, и так далее, то не нужно терпеть и ждать, пока болезнь пройдет сама. Обращайтесь за медицинской помощью", — сказал Зайцев.