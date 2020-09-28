Почему полезно ежедневно жевать сухую гвоздику

Ежедневно жевать сухую гвоздику может быть полезным для здоровья занятием по ряду причин – это, например, помогает нормализовать давление, защитить от простуды, решить проблему неприятного запаха изо рта.Простуда. Если начать жевать сухую гвоздику, почувствовав первые симптомы недомогания, это может помочь не разболеться, а все же простывшим людям – легче перенести инфекцию. Гвоздика обладает антисептическим свойством, борется с воспалением, хороша при болях в горле.Полость рта. Гвоздика избавляет ее от вредных бактерий, способствует заживлению воспалительных явлений, эффективна от запаха изо рта.Пищеварение. Популярная специя способна улучшать пищеварение, помогать от вздутия. Однако людям, страдающим язвенной болезнью, гастритами, она противопоказана.По некоторым данным, привычка ежедневно жевать сухую гвоздику может ускорить обмен веществ и посодействовать похудению.Артериальное давление. Жевать сухую гвоздику полезно гипотоникам – это улучшает им тонус, «лечит» от головокружения и усталости, свойственных их состоянию, вызванному низким давлением.«Людям с нормальным давлением по утрам хорошо пить отвар гвоздики вместо кофе, он не оказывает на сердце сильное влияние как кофеин. Гипертоникам гвоздику употреблять нельзя, так как она обладает свойством повышать давление», - приводится рекомендация специалистов на портале «Рамблер/доктор».Рак. Гвоздика содержит вещество эвгенол, обладающее способностью замедлять рост и развитие раковых клеток.