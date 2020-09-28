Можно, но осторожно. Что должен знать об алкоголе диабетик

Алкоголь может нанести ущерб здоровью любого человека, даже не страдающего хроническими болезнями. При сахарном диабете у выпивки могут появляться своеобразные, связанные только с этой болезнью, «поражающие факторы». Разберемся, в чем опасность алкоголя для диабетиков, что можно и что нельзя при этой болезни.Алкоголь и уровень глюкозы в кровиГипогликемияУ людей, которые принимают таблетки для снижения уровня глюкозы в крови или вводят себе инсулин, алкоголь увеличивает риск гипогликемии (так называют падение уровня глюкозы в крови ниже 4 ммоль/л). Это состояние может возникнуть вскоре после выпивки или спустя несколько часов (например, следующим утром). Его основные симптомы – головокружение, чувство голода, потливость, покалывание в губах, ощущение дрожи, утомленность, ускорение пульса.Гипогликемия может развиваться, потому что алкоголь мешать печени выпускать глюкозу из депо, где она хранится в виде гликогена. В итоге уровень глюкозы падает под действием лекарств, и организм не может это компенсировать. Этот риск сохраняется почти в течение суток после употребления горячительных напитков.Как избежать гипогликемии или ее тяжелых последствий.Не пейте слишком много алкоголя.Не пейте на пустой желудок. Ваша пища должна содержать углеводы.Имейте с собой сахар или глюкозу (конфеты, таблетки глюкозы).Хорошо, если в компании есть человек, который понимает риск гипогликемии и знает, что делать.Носите какой-то знак, позволяющий идентифицировать вас как диабетика. Тогда риск того, что в случае гипогликемии вас примут просто за пьяного, будет ниже.Никогда не прекращайте использовать инсулин.Перекусите перед сном.Попросите кого-то проверить утром, все ли с вами в порядке.Проверьте уровень глюкозы до и после завтрака, если есть возможность.Избегайте тяжелой физической нагрузки в течение дня.Алкоголь делает людей более беспечными и менее внимательными. Как следствие, выпивший человек может обнаружить симптомы начинающейся гипогликемии с опозданием. Это опасно, поскольку при этом состоянии нужна быстрая помощь.ГипергликемияИзвестно и об обратном действии алкоголя: увеличении уровня глюкозы в крови. Механизм этого явления точно неизвестен. Но маркеры регулярной гипергликемии ученые часто обнаруживают у упитанных регулярно и избыточно пьющих (не менее 3-4 порций алкоголя в день) людей. Ученые предполагают, что алкоголь влияет на чувствительность тканей к инсулинуАлкоголь и другие состоянияУпотребление алкоголя может воздействовать на здоровье диабетика и посредством других механизмов, не связанных с колебаниями уровня глюкозы.Хорошо известно, что регулярная выпивка тесно связана с риском набора веса. Ожирение, в свою очередь, является одной из причин сахарного диабета и мишенью в лечении этой болезни.Выпивка способствует поражению поджелудочной железы и печени, что может ухудшать течение сахарного диабета.Алкоголь увеличивает риск развития сердечно-сосудистых болезней и поражений мозга.Злоупотребление алкоголем может усилить кетоацидоз и усугубить все осложнения сахарного диабета: диабетические нейропатию и ретинопатию, импотенцию.Алкоголь взаимодействует с некоторыми лекарствами, которые применяют при диабете, включая метформин.Как же быть с алкоголем?Обычно больной диабетом может выпить одну-две рюмки в честь праздника, но регулярное злоупотребление и игнорирование мер предосторожности могут привести к тяжелым последствиям.Вот основные принципы, которых следует придерживаться:Помните о профилактике гипогликемии (см. инструкцию выше).Позволить себе немного выпить можно в случае хорошего контроля сахара крови. В противном случае от алкоголя лучше отказаться.Ограничить количество максимум двумя порциями алкоголя в день. Этот совет не отличается от общих рекомендаций по употреблению алкоголя (они могут немного отличаться в разных странах).1 порция алкоголя – 10 грамм чистого спирта. Это примерно эквивалентно:375 миллилитрам пива;425 миллилитрам легкого пива;100 миллилитрам вина;60 миллилитрам крепкого вина;30 миллилитрам крепких напитков.Нужно стараться отдавать предпочтение относительно низкокалорийным напиткам: сухому вину, легкому пиву. Алкоголь можно смешивать с диетическими сладкими напитками ли с водой.Лучше избегать сладких вин и коктейлей с высоким содержанием сахара.Если вы пьете регулярно, не скрывайте это от своего врача. Сообщайте ему и об изменениях своих питейных привычек.Проверяйте уровень глюкозы в крови перед сном, если вы пили утром. Если он низок, немного перекусите.С алкоголем можно получить много калорий. Но не следует сокращать количество съедаемой еды из-за этого.Врач может рекомендовать сократить количество потребляемого алкоголя в случае:избыточной массы тела;сложностей с контролем глюкозы в крови;повышенного уровня триглицеридов в крови;осложнений диабета.Не следует забывать, что алкоголь может быть противопоказан и по другим причинам, например, при поражениях печени и поджелудочной железы.