Можно, но осторожно. Что должен знать об алкоголе диабетик
Алкоголь и уровень глюкозы в крови
Гипогликемия
У людей, которые принимают таблетки для снижения уровня глюкозы в крови или вводят себе инсулин, алкоголь увеличивает риск гипогликемии (так называют падение уровня глюкозы в крови ниже 4 ммоль/л). Это состояние может возникнуть вскоре после выпивки или спустя несколько часов (например, следующим утром). Его основные симптомы – головокружение, чувство голода, потливость, покалывание в губах, ощущение дрожи, утомленность, ускорение пульса.
Гипогликемия может развиваться, потому что алкоголь мешать печени выпускать глюкозу из депо, где она хранится в виде гликогена. В итоге уровень глюкозы падает под действием лекарств, и организм не может это компенсировать. Этот риск сохраняется почти в течение суток после употребления горячительных напитков.
Как избежать гипогликемии или ее тяжелых последствий.
Не пейте слишком много алкоголя.
Не пейте на пустой желудок. Ваша пища должна содержать углеводы.
Имейте с собой сахар или глюкозу (конфеты, таблетки глюкозы).
Хорошо, если в компании есть человек, который понимает риск гипогликемии и знает, что делать.
Носите какой-то знак, позволяющий идентифицировать вас как диабетика. Тогда риск того, что в случае гипогликемии вас примут просто за пьяного, будет ниже.
Никогда не прекращайте использовать инсулин.
Перекусите перед сном.
Попросите кого-то проверить утром, все ли с вами в порядке.
Проверьте уровень глюкозы до и после завтрака, если есть возможность.
Избегайте тяжелой физической нагрузки в течение дня.
Алкоголь делает людей более беспечными и менее внимательными. Как следствие, выпивший человек может обнаружить симптомы начинающейся гипогликемии с опозданием. Это опасно, поскольку при этом состоянии нужна быстрая помощь.
Гипергликемия
Известно и об обратном действии алкоголя: увеличении уровня глюкозы в крови. Механизм этого явления точно неизвестен. Но маркеры регулярной гипергликемии ученые часто обнаруживают у упитанных регулярно и избыточно пьющих (не менее 3-4 порций алкоголя в день) людей. Ученые предполагают, что алкоголь влияет на чувствительность тканей к инсулину
Алкоголь и другие состояния
Употребление алкоголя может воздействовать на здоровье диабетика и посредством других механизмов, не связанных с колебаниями уровня глюкозы.
Хорошо известно, что регулярная выпивка тесно связана с риском набора веса. Ожирение, в свою очередь, является одной из причин сахарного диабета и мишенью в лечении этой болезни.
Выпивка способствует поражению поджелудочной железы и печени, что может ухудшать течение сахарного диабета.
Алкоголь увеличивает риск развития сердечно-сосудистых болезней и поражений мозга.
Злоупотребление алкоголем может усилить кетоацидоз и усугубить все осложнения сахарного диабета: диабетические нейропатию и ретинопатию, импотенцию.
Алкоголь взаимодействует с некоторыми лекарствами, которые применяют при диабете, включая метформин.
Как же быть с алкоголем?
Обычно больной диабетом может выпить одну-две рюмки в честь праздника, но регулярное злоупотребление и игнорирование мер предосторожности могут привести к тяжелым последствиям.
Вот основные принципы, которых следует придерживаться:
Помните о профилактике гипогликемии (см. инструкцию выше).
Позволить себе немного выпить можно в случае хорошего контроля сахара крови. В противном случае от алкоголя лучше отказаться.
Ограничить количество максимум двумя порциями алкоголя в день. Этот совет не отличается от общих рекомендаций по употреблению алкоголя (они могут немного отличаться в разных странах).
1 порция алкоголя – 10 грамм чистого спирта. Это примерно эквивалентно:
375 миллилитрам пива;
425 миллилитрам легкого пива;
100 миллилитрам вина;
60 миллилитрам крепкого вина;
30 миллилитрам крепких напитков.
Нужно стараться отдавать предпочтение относительно низкокалорийным напиткам: сухому вину, легкому пиву. Алкоголь можно смешивать с диетическими сладкими напитками ли с водой.
Лучше избегать сладких вин и коктейлей с высоким содержанием сахара.
Если вы пьете регулярно, не скрывайте это от своего врача. Сообщайте ему и об изменениях своих питейных привычек.
Проверяйте уровень глюкозы в крови перед сном, если вы пили утром. Если он низок, немного перекусите.
С алкоголем можно получить много калорий. Но не следует сокращать количество съедаемой еды из-за этого.
Врач может рекомендовать сократить количество потребляемого алкоголя в случае:
избыточной массы тела;
сложностей с контролем глюкозы в крови;
повышенного уровня триглицеридов в крови;
осложнений диабета.
Не следует забывать, что алкоголь может быть противопоказан и по другим причинам, например, при поражениях печени и поджелудочной железы.
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