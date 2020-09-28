5 продуктов, лишающих нас энергии

Правильные продукты могут повысить уровень энергии, а неправильные вызывают чувство истощения. О последних и пойдет речь ниже.Алкоголь. Умеренное употребление алкоголя - это нормально. Но если вы переборщите, то почувствуете, что энергия ушла, а это очень неприятное ощущение.Сахар. Слишком много сахара в рационе может повысить уровень глюкозы в крови и спровоцировать короткий прилив энергии. Но за этим следует ее резкий спад, из-за которого мы стремительно теряем силы.Фастфуд. "Пустые калории" содержат мало питательных веществ и много жиров. Фастфуд может вытеснить из нашего рациона энергетически питательные вещества, если мы употребляем "пустые калории" слишком часто.Кофеин. Как и сахар он может повысить нашу энергию, но в краткосрочной перспективе. А вот при избытке кофе запасы энергии, напротив, очень быстро истощаются.Рафинированные углеводы. Содержат меньше клетчатки и могут вызвать всплеск уровня сахара в крови. Углеводная диета провоцирует постоянную слабость и усталость. Поэтому надо избегать белого хлеба, белого риса и макарон из переработанных зерен.