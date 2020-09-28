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Россиянам старше 60 лет рекомендуется избегать посещения общественных мест – это необходимо для снижения риска заражения коронавирусом.Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, адресованные людям «серебряного возраста» – старше 60 лет в условиях роста заболеваемости коронавирксной инфекцией. В ведомстве отмечают, что именно представителям этой возрастной категории в случае ковида грозят опасные осложнения из-за нагрузки на иммунную систему, включая тяжелую пневмонию.Россиянам старше 60 лет рекомендуется соблюдать определенные ограничения – не посещать магазины, МФЦ, банки, другие места массовых визитов людей. Также для минимизации рисков заражения коронавирусом нужно сократить поездки по городу, говорится на сайте Роспотребнадзора.«Постарайтесь реже посещать общественные места. По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом, особенно в часы пик», - рекомендуют его эксперты.Вдобавок они напомнили о важности использования защитных масок в людных местах и регулярного мытья рук с мылом.Россиянам старше 60 лет, которые заболели или почувствовали себя нехорошо в связи с различными проблемами со здоровьем, например, кровяным давлением, нужно вызывать врача на дом – не следует идти в поликлинику самостоятельно, подчеркнули специалисты.