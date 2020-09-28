Что будет с организмом, если постоянно употреблять острое

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Слишком сильное пристрастие к острой еде создает повышенную нагрузку на все органы желудочно-кишечного тракта, поэтому если вы не мыслите прием пищи без перца и специй, то нужно задуматься о причинах такого пищевого поведения. По словам гастроэнтеролога-диетолога Нурии Диановой и нутрициолога Светланы Трапезниковой, которые побеседовали с корреспондентами , тяга к острому может быть сигналом дефицита витаминов и минералов, в также ферментов, которые необходимы организму для усвоения пищи.Другая причина выраженной тяги к острой пище — "забитость" вкусовых рецепторов, которая развивается у современных людей на фоне постоянного употребления промышленных продуктов и соусов с яркими вкусами. При этом, у острого (при умеренном употреблении) есть и некоторая польза."Что будет, если постоянно есть острое? Тут есть как плюсы, так и минусы. Острая еда улучшает кровообращение и стимулирует обмен веществ, плюс, у острого есть бактерицидные свойства, благодаря которым острое очень любят в жарких странах. Но нужно не забывать о том, что острое создает повышенную нагрузку на все органы ЖКТ — стимулирует выработку желудочного сока (что может приводить к изжоге), провоцирует гастрит, ускоряет выработку желчи, и так далее. Соответственно, если у вас есть те или иные проблемы с ЖКТ, то острое нужно исключить из рациона", — сказала Дианова.