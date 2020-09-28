Ангионевролог: понятия "микроинсульт" не существует

В медицине не существует понятия "микроинсульт". Оно употребляется лишь на бытовом уровне. Об этом рассказал врач-ангионевролог."Существуют транзиторные ишемические атаки — это острые нарушения мозгового кровообращения с кратковременными, чаще всего в течение нескольких минут, неврологическими симптомами", - объяснил специалист.По словам Широкова, к симптомам ишемических атак относятся:Головокружения;Онемение рук и ног;Слабость;Нарушения зрения и речи."Малые инсульты", как утверждает ангионевролог, протекают без нарушений в работе мозга. Перечисленные выше симптомы обычно протекают не более нескольких дней.