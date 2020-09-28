Ангионевролог: понятия "микроинсульт" не существует
"Существуют транзиторные ишемические атаки — это острые нарушения мозгового кровообращения с кратковременными, чаще всего в течение нескольких минут, неврологическими симптомами", - объяснил специалист.
По словам Широкова, к симптомам ишемических атак относятся:
Головокружения;
Онемение рук и ног;
Слабость;
Нарушения зрения и речи.
"Малые инсульты", как утверждает ангионевролог, протекают без нарушений в работе мозга. Перечисленные выше симптомы обычно протекают не более нескольких дней.
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