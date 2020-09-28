В новом исследовании Университета Висконсина в Мэдисоне было продемонстрировано, что стволовые клетки могут помочь в лечении болезни Паркинсона. По крайней мере, в мышиной модели. Ученые обнаружили, что нейроны, полученные из стволовых клеток, могут хорошо интегрироваться в нужные области мозга, соединяться с естественными нейронами и восстанавливать двигательные функции.Ученые говорят, что в сочетании с постоянно растущим набором методов производства десятков уникальных нейронов из стволовых клеток, эта работа предполагает, что терапия нейрональными стволовыми клетками является реальной целью. Однако необходимы дальнейшие исследования, в том числе на приматах, а затем на людях.На сегодняшний день основным лечением является физиотерапия. Исследование было опубликовано в журнале Cell Stem Cell.