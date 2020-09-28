Чем плох дефицит массы тела? Объясняем вред

Поддерживать вес в пределах нормы — не самое простое занятие для некоторых людей. Избыточное количества массы тела негативным образом сказывается на различных показателях здоровья. Поэтому девушки и парни следят за весом, нередко используя дефицит калорий.Однако важно вовремя остановиться, чтобы не столкнуться с дефицитом массы тела.К чему приводит дефицит калорийНедостаточное количество калорий для поддержания стабильного веса. Когда организм испытывает дефицит, запускается механизм, несвойственный для здоровой работы многих систем организма. Жир хранится в жировой ткани, так называемом депо. При нехватке калорий организму необходимо откуда-то брать энергию, поэтому жировые клетки тут же мобилизуются, истощая жировой запас.Но важно учитывать, что именно жиры способствуют образованию половых гормонов. Поэтому «сушиться» полностью нет никакого смысла, иначе возможны существенные проблемы. Истощение жировых запасов приводит к разрушению мышечных волокон, а это чревато нехваткой мышц. Как итог — сниженная работоспособность организма.Опасность дефицита массы телаПод дефицитом массы тела считается показатель ИМТ меньше 18,5. Он говорит о том, что организм сталкивается с голоданием, не получает достаточно питательных веществ и витаминов.Каковы опасные последствия неправильного соблюдения дефицита калорий?Дефицит мышечной массы;Повышенная утомляемость;Снижение выносливости;Недостаток жирных омега-3 кислот, которые защищают организм от резких колебаний настроения, преждевременного старения;Дефицит белка для построения мышц, сухожилий, связок, суставов и кожи;Гормональные сбои;Снижение уровня коллагена, что влияет на качество кожи, волос, ногтей;Дефицит жирорастворимых витаминов А и Е, предупреждающих старение кожи, помогая восстановиться и расти, а также витамина Д, важного для метаболизма, иммунитета;Аменорея у женщин (отсутствие месячных).Что делать?В первую очередь нужно понять, почему вы столкнулись с дефицитом массы тела. Чаще всего это связано с пищевыми привычками. Важно составить рацион питания в соответствии с повышением калорийности, соблюдением баланса БЖУ. Нередко в этом вопросе требуется помощь специалиста, поэтому если последствия дефицита массы тела уже серьезны, то без консультации диетолога вряд ли обойдетесь.Регулярное, рациональное и полноценное питание в устранении проблемы крайне важно. Нельзя допускать длительных перерывов между приемами пищи, голодать. Иначе придут другие проблемы со здоровьем.Чекап здоровья тоже немаловажен. Возможно, у вас имеются заболевания, которые сопровождаются экстремальных похудением. Обычно к таковым относят онкологические недуги. Провериться на всякий случай не станет лишним.Анализ крови на все показатели витаминов обязателен. Затем требуется подобрать курс лекарств вместе с врачом, чтобы помочь организму быстрее восстановиться.И не забывайте о физической активности. Это важно для всех систем организма. При увеличении калорийности рациона этот момент потребуется.Помните, что восстановление организма при дефиците массы тела — долгий процесс, к которому нужно подойти в комплексе.