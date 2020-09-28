Диетологи рассказали, кому опасно есть орехи

Просто соблюдайте норму.Мы с детства слышим о том, что горсть орехов нужно есть каждый день, чтобы оставаться здоровым и правильно регулировать свое питание. Орехи богаты множеством полезных веществ. Но, как и у других продуктов, у орехов есть свои противопоказания: их можно есть только при отсутствии определенных заболеваний.Обязательно прочтите следующие пункты. Орехи нельзя есть при:энтероколитах, язвах желудка, колитах и гастритах, болезнях двенадцатиперстной кишки;запрет на потребление есть и когда у вас ОРВИ, ангина, кашель и простуда, а также диатез, крапивница, экзема, псориаз и нейродермит.Даже здоровым людям не желательно переусердствовать с орехами, чтобы не вызвать рвоту, головную боль и тошноту.В малых же дозах орехи принесут пользу.