Диетологи рассказали, кому опасно есть орехи
Мы с детства слышим о том, что горсть орехов нужно есть каждый день, чтобы оставаться здоровым и правильно регулировать свое питание. Орехи богаты множеством полезных веществ. Но, как и у других продуктов, у орехов есть свои противопоказания: их можно есть только при отсутствии определенных заболеваний.
Обязательно прочтите следующие пункты. Орехи нельзя есть при:
энтероколитах, язвах желудка, колитах и гастритах, болезнях двенадцатиперстной кишки;
запрет на потребление есть и когда у вас ОРВИ, ангина, кашель и простуда, а также диатез, крапивница, экзема, псориаз и нейродермит.
Даже здоровым людям не желательно переусердствовать с орехами, чтобы не вызвать рвоту, головную боль и тошноту.
В малых же дозах орехи принесут пользу.
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