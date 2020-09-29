Талая вода: что это такое и какова польза для здоровья и красоты

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Нередко можно встретить такое выражение как талая вода. Что это такое и почему важна для здоровья и красоты?Что такое талая водаЭто вода, содержащая меньше примесей, типа хлора, соединений железа, натрия, магния, подвергшаяся криогенной обработке. Проще говоря, вода, которую заморозили, а затем разморозили. Зачем это делается?Заморозка воды превращает ее в дейтериевый лед. Пока реакция не протекла до конца, уже можно заметить, как все примеси опустились на дно, ушла мутность. Кубик становится прозрачным, а после разморозки качества будут напоминать родниковую воду. После оттаивания состав воды становится максимально эффективным для употребления.Свойства талой водыПо своим качествам талая вода мало отличается от дистиллированной. В ней практически нет солей и витаминов. Это крайне важно для следящих за фигурой, так как баланс бжу и калорийность в ней нулевые. Самыми стойкими перед такой обработкой могут быть только кальций или натрий, но их содержания так мало, что его можно даже не учитывать.Благодаря талой воде молекулы насыщают кислородом непосредственно само ядро клетки. Увеличивается скорость метаболических процессов. Молодые клетки ускоренно растут и делятся.Польза талой водыРегулярно потребляя талую воду, можно достичь максимум благоприятных эффектов для здоровья и красоты. Вот ряд полезных качеств:Нормализация обменных процессов;Снижения уровня «плохого» холестерина;Омоложение и красивый внешний вид кожи;Улучшение мозговой активности;Улучшение кровообращения и качества сна;Нормализация работы мочек;Нормализация артериального давления.Польза талой воды изучена уже давно, хотя исследования в этой области продолжаются. Жидкость является живой, что означает, что она может впитывать энергию окружающей среды. Если опустить в талую воду таблетку, то вода обретет свойства этого медикамента.Известно, что польза талой воды заключается в увеличении срока жизни. Это возможный эффект, которым обладает данная жидкость.Как применять талую водуТалая вода может составлять весь дневной питьевой рацион. Ее нужно принимать вместе с обычной очищенной водой. Эффективнее всего пить талую воду при температуре +10 градусов. Пить холодную воду не полезно для здоровья, поэтому не рекомендуем этого делать.В сутки нужно принимать 4-6 мл воды на 1 килограмм веса. 3/4 стакана три раза в день — оптимальное количество, если талая вода принимается в профилактических целях. Если она является частью лечения, то дозу нужно увеличить в два раза и принимать на протяжении одного-двух месяцев.Талую воду важно пить маленькими глотками. Иначе вы можете словить негативный дискомфорт.