Мясников высказался о новых рекомендациях из-за коронавируса
Мясников утверждает, что инфекция опасна «практически исключительно» для пенсионеров, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями, и «ослабленных людей». При этом он отметил, что речь о полной самоизоляции не идет.
«Сегодня, во время ожидаемого и прогнозируемого роста пациентов, хотят снизить риски тяжелых случаев, а это именно пожилые (и уже и так, в большинстве своем, неработающие люди)»,— объяснил Мясников.
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