Незаметные сигналы того, что ваши легкие уже поражены

На здоровье легких сейчас направлено внимание людей по всему. Дело в том, что коронавирусная инфекция, попадая в организм, пагубно воздействует на легкие, однако зачастую это обнаруживается, когда они уже серьезно поражены. Таким образом очень важно вовремя замечать любые сбои в функционировании легких, чтобы не пропустить болезнь.Как выяснил "Рамблер", специалисты выделяют сигналы поражения легких, которые многие не замечают. Об этом рассказал СМИ российский врач-пульмонолог Сергей Пурясев.По словам медика, люди зачастую не обращают внимания на первые симптомы болезни, чем значительно осложняют ее дальнейшее лечение. Так, особенно важно обратить внимание на одышку, кашель, выделение мокроты и повышение температуры."Они прекрасно распознают свою одышку от чужой. Если он много лет задыхался, допустим, при физической нагрузке, а тут резко вдруг изменилась одышка, усилилась она, он сразу забьет тревогу",— объяснил Пурясев.При этом стоит обратить внимание на дискомфорт и боли в грудной клетке, а также выраженное ограничение вдоха."Если эти симптомы не прогрессируют, то есть постепенно снижается температура тела и (нормализуется общее состояние — Прим. Ред.), я думаю, что тревожиться не стоит. Это не повод для того, чтобы начинать принимать антибиотики и делать компьютерную томографию.Если же человек видит, что на протяжении двух-трех дней после того, как появились эти симптомы и они усиливаются, что появляется либо второй волной лихорадка , либо не прекращается первая волна лихорадки, это может быть признаком серьезного поражения легких. В этом случае нужно провести исследование и сменить тактику лечения", — рассказала заведущая кафедрой семейной медицины медицинского университета Астаны Наталья Латыпова.