Домашние животные помогают людям сохранить психическое здоровье на карантине

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Оказалось, что лошадь и морская свинка оказывают примерно одинаковую поддержку хозяину. .У владельцев домашних животных во время карантина психическое здоровье лучше, чем у людей, которые живут без домашних любимцев. Кроме того, они не так сильно ощущают одиночество. Оказалось, что все домашние животные способствуют поддержке психики человека примерно в одинаковой мере.В новом исследовании приняли участие почти 6 тысяч человек из Великобритании. У 90% из них было хотя бы одно домашнее животное.Оказалось, что уровни психологической поддержки, которую получают хозяева разных животных, сопоставимы между собой. В ходе рассчетов показатель по Шкале уровня комфорта от присутствия рядом животного (Comfort from Companion Animals Scale) сначала оказался более высоким у владельцев лошадей, кошек и собак. Но когда ученые учли другие факторы, эта разница исчезла: психотерапевтические эффекты от владения хомяком (или хамелеоном) и лошадью оказались сходными.Ученые предполагают, что эти данные поддерживают гипотезу социальной амортизации: само присутствие любого животного в социальной группе людей может быть важнее, чем то, к какому биологическому виду оно относится.«В то же время очень важно следить за интересами своих домашних животных. Наша работа показала, что неспособность организовать нормальный уход за ними оказывает большое влияние как на животных, так и на хозяев», - сообщил соавтор исследования Даниел Миллс (Daniel Mills) из Университета Линкольна.