Аппараты ЭКМО помогли многим тяжелым больным с COVID-19

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Международное исследование подтвердило спасительную роль аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации. Они помогли сохранить жизнь очень многим жертвам COVID-19 в критическом состоянии.В научном журнале The Lancet опубликованы результаты исследования, которые показывают, что у 1 035 пациентов, находящихся в тяжелейшем состоянии в связи с COVID-19, смертность упала ниже 40% после подключения к аппаратам ЭКМО. Эта технология требовалась в тот момент, когда лёгкие больных отказывали и уже не были способны самостоятельно наполнять кровь кислородом. Отметим, что такая эффективность аппаратов сопоставима с их результативностью при лечении в прошлом других опасных для лёгких вирусов и тяжелейших форм вирусных пневмоний.Новые исследования обеспечивает доказательства эффективности экстракорпоральной мембранной оксигенации, которая должна использоваться среди самых тяжелых пациентов. Сегодня их количество продолжает расти, поскольку пандемия не сбавляет обороты. В тех больницах, где ощущается нехватка этой аппаратуры, необходимо самым срочным образом её исправить. В отличии от искусственной вентиляции легких препараты ЭКМО выкачивают кровь из тела и прогоняют через специальную машину, насыщающую ее кислородом, а затем возвращают обратно в систему кровообращения.Отметим, что многих критических пациентов также подключали к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, однако в большинстве случаев прогноз у таких больных был неблагоприятным. По некоторым оценкам, спасти удавалось не более 10- 20% пациентов на ИВЛ, а в России эта цифра временами падала ниже 10%, как рассказывали врачи.