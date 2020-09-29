Что будет с организмом, если пить воду каждый день

Врачи определили, что произойдет с нашим организмом, если пить воду каждый день. Большое количество жидкости не всегда приносит пользу.Большое количество выпитой воды в день, способствует похудению. Это позволяет употреблять меньше еды, а значит калорий попадает в организме меньше. Также это способствует лучшему пищеварению.Вода помогает улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Медики уверяют, если выпивать в день не менее шести стаканов воды, то можно снизить риск инфарктов на 40%.Обезвоживание всегда опасно. Это приводит к сильной усталости организма. Это относится к спортсменам. Если они будут усиленно заниматься спортом, а воды употреблять меньше, то это приведет к упадку сил. Употребление достаточного количества воды влияет благоприятно на кожу, так как выводит из организма все шлаки и токсины.Но стоит отметить, что употребление большого количества воды также несет вред. Из-за этого могут быть отеки. Врачи не рекомендуют пить холодную или кипяченую воду, так как может возникнуть спазм.В вечернее время также не стоит употреблять большое количество жидкости, потому что это усилит нагрузку на почки, участиться мочеиспускание, а значит плохой сон обеспечен.Взрослый человек может выпивать в день 1,5 - 2 литра воды. У пожилых людей эту норму нужно уменьшить.