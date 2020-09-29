Что будет с организмом, если пить воду каждый день
Большое количество выпитой воды в день, способствует похудению. Это позволяет употреблять меньше еды, а значит калорий попадает в организме меньше. Также это способствует лучшему пищеварению.
Вода помогает улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Медики уверяют, если выпивать в день не менее шести стаканов воды, то можно снизить риск инфарктов на 40%.
Обезвоживание всегда опасно. Это приводит к сильной усталости организма. Это относится к спортсменам. Если они будут усиленно заниматься спортом, а воды употреблять меньше, то это приведет к упадку сил. Употребление достаточного количества воды влияет благоприятно на кожу, так как выводит из организма все шлаки и токсины.
Но стоит отметить, что употребление большого количества воды также несет вред. Из-за этого могут быть отеки. Врачи не рекомендуют пить холодную или кипяченую воду, так как может возникнуть спазм.
В вечернее время также не стоит употреблять большое количество жидкости, потому что это усилит нагрузку на почки, участиться мочеиспускание, а значит плохой сон обеспечен.
Взрослый человек может выпивать в день 1,5 - 2 литра воды. У пожилых людей эту норму нужно уменьшить.
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