Продукты, которые препятствуют ухудшению состояния мозга

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Стресс, возраст и болезни способствуют ухудшению состояния мозга, развитию когнитивных расстройств и слабоумия, – однако некоторые продукты содержат вещества, которые препятствуют этим нежелательным процессам.Немецкий врач невролог Анн Ибург рассказала изданию Focus о продуктах, которые препятствуют ухудшению состояния мозга и возникновению его болезней. Специалист заявила, что отдельные компоненты пищи поддерживают гибкость сети нервных клеток и синапсов, что предотвращает развитие нейродегенеративных процессов. Например, такими компонентами являются витамины- антиоксиданты C и E, а также «нервные» витамины группы B, омега-3 жирные кислоты.Лучшие напитки для головы. Номер один – это вода, говорит эксперт. Также она советует ежедневно выпивать две-три чашки кофе, зеленого или черного чая, которые обеспечивают организм антиоксидантами, улучшающими деятельность нейронов.Зеленые овощи. Укрепляют серые клетки. Дают фолиевую кислоту, важную для поддержания хороших умственных способностей.Темные ягоды. Он содержат витамин С, уменьшающий образование бляшек в кровеносных сосудах, что является фактором риска развития деменции.Бобовые. Фасоль, горох, чечевица – мозг получает пользу от трех порций в неделю. Данные продукты являются поставщиками оздоровляющих нервную систему витаминов группы В, фолиевой кислоты.Цельное зерно. Также обеспечивают организм витаминами группы B, препятствуя появлению депрессивных состояний, неврозов, проблем с засыпанием.Масла. Жирная рыба, орехи и семечки, ряд растительных масел отличаются содержанием компонентов, способных «включать» аутофагию – процесс уничтожения в мозговых клетках белкового «мусора», образующего скопления, которые ухудшают состояние мозга, провоцируют дисфункцию нейронов, вызывая тревожные симптомы болезни Альцгеймера. Кроме того, эти полезные жиры обеспечивают организм фосфолипидами, участвующими в образовании и развитии клеток головного мозга.Какао. Флавоноиды в составе какао способствуют укреплению и расширению сосудов – как следствие, усиливается кровоток, мозг начинает лучше работать.Авокадо. Одно из его преимуществ – существенное содержание пантотеновой кислоты (витамина В5), улучшающей свойства долгосрочной памяти. Регулярное ее употребление помогает вырабатывать антитела, защищающие мозг от вредных веществ.