Кожа взрослого может регенерировать без шрамов
В исследовании, опубликованном в журнале eLife, ученые определили фактор, действующий как молекулярный переключатель в коже мышей, который контролирует формирование волосяных фолликулов по мере их развития в течение первой недели жизни.
В тканях взрослой особи данный переключатель выключен. При активации его в специализированных клетках у взрослых мышей, раны на коже заживали быстрее и не оставалось рубцов. Новая кожа также была снабжена мехом и реагировала мурашками на раздражители, чего не происходит при формировании шрама.
«Мы смогли выделить способность кожи новорожденных регенерировать и передали ее старой коже», - рассказывает Райан Дрискелл, доцент Школы молекулярных биологических наук Университета штата Вашингтон. «Мы в принципе показали, что такое возрождение возможно».
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