Медики объяснили, кому нельзя есть хурму
Дело в том, что плоды хурмы содержат фенольные соединения – танины, которые склеивают кусочки пищи между собой, затрудняя процесс пищеварения. В результате ухудшается перистальтика, что приводит к проблемам со стулом. Кроме того, может обостриться течение хронических желудочно-кишечных заболеваний.
Вторая категория людей, кому нельзя употреблять хурму – это диабетики. Причина заключается в том, что в некоторых сортах хурмы количество сахара достигает 44%, а в высушенных плодах – до 65%. Для диабетиков плоды хурмы слишком сладкие.
Диетологи также отмечают, что употреблять хурму в чрезмерном количестве не стоит даже здоровым людям. Без вреда для здоровья можно съедать не больше 3 штук маленьких плодов в день.
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