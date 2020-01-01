Медики объяснили, кому нельзя есть хурму

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Медики рассказали, кому нельзя есть хурму. В первую очередь хурму с осторожностью нужно употреблять людям, страдающим желудочно-кишечными заболеваниями.Дело в том, что плоды хурмы содержат фенольные соединения – танины, которые склеивают кусочки пищи между собой, затрудняя процесс пищеварения. В результате ухудшается перистальтика, что приводит к проблемам со стулом. Кроме того, может обостриться течение хронических желудочно-кишечных заболеваний.Вторая категория людей, кому нельзя употреблять хурму – это диабетики. Причина заключается в том, что в некоторых сортах хурмы количество сахара достигает 44%, а в высушенных плодах – до 65%. Для диабетиков плоды хурмы слишком сладкие.Диетологи также отмечают, что употреблять хурму в чрезмерном количестве не стоит даже здоровым людям. Без вреда для здоровья можно съедать не больше 3 штук маленьких плодов в день.