Употреблять продукты, богатые витамином А, в сезон инфекций очень важно, благодаря им улучшает защита организма от вторгающихся микробов и других патогенов.Витамин А содержат такие продукты, как говяжья печень, жир печени трески, сладкий картофель, морковь, шпинат, брокколи и другие. В сезон инфекций он поддерживает иммунную систему организма, улучшает ее способность противостоять вирусам. Благодаря его достаточному потреблению слизистые оболочки тела, служащие барьером для различных заражающих частиц, остаются целостными, хорошо увлажненными, эффективнее задерживают грозящие человеку патогенные вещества.Говоря о том, почему в сезон инфекций важно употреблять продукты с витамином А, специалисты заметили, что данный микронутриент способен дать важные преимущества для здоровья, подтвержденные наукой, об этом сообщает портал Food News.Витамин А может иметь вид ретинола или провитамина А (его составляющие – каротиноиды), которые внутри организма превращается в витамин А. Ретинол содержится главным образом в мясе и продуктах животного происхождения. Каротиноиды являются растительными пигментами – их источниками являются овощи и фрукты с ярко окрашенной кожурой.Независимо от его формы, адекватное потребление витамина А или провитамина А может быть важен по ряду причин, констатируют ученые.Хорошее зрение. Витамин А создает пигменты в сетчатке глаза. Играет ключевую роль в создании родопсина, белка, поглощающего свет в сетчатке. При его дефиците синтез белка подавляется, что приводит к проблемам с глазами, развитию куриной слепоты, помутнения зрения.Снижение риска рака. Исследования показывают, что употребление в пищу продуктов, содержащих каротиноид бета-каротин, помогает снизить вероятность развития рака легких, простаты. Также замечено, что люди, потребляющие больше продуктов, богатых каротиноидами, отличаются низкой склонностью к появлению рака кожи .Более сильная иммунная система. Витамин А играет решающую роль в поддержании естественной защиты организма. Слизистые оболочки глаз, легких, кишечника, носа, половых органов имеют решающее значение для улавливания бактерий, грибков и других патогенных агентов, способных вызывать инфекции. Благодаря ему эти слизистые барьеры укрепляются и лучше защищают тело от вредных микробов.Здоровая кожа. Его адекватное получение помогает восстанавливать поврежденные клетки кожи, улучшает ее состояние, защищает от воспалений, омолаживает.Крепкие кости. Витамин А участвует в формировании и поддерживает состояние костей, зубов. Установлено, что люди с более высоким уровнем витамина А в крови имеют более низкий риск переломов. Но важно не переусердствовать, чрезмерное количество витамина А может привести к тому, что кости станут тонкими и ломкими, предупреждают медики.