Названы простые способы держать гипертонию под контролем

Берем их себе на заметку.Медики назвали несколько простых способов, как снизить высокое давление. Употребление семян одного из растений обеспечит оздоровление за счёт очищения стенок кровеносных сосудов.Семена льна крайне полезны, они помогают сохранить стенки кровеносных сосудов эластичными, что укрепляет здоровье. К тому же, кровоток не замедляется благодаря очищению сосудов от шлаков.Гипертония возникает по нескольким причинам, включая малоподвижный образ жизни, неправильное питание, включая переизбыток соли в блюдах, и вредные условия труда. Нужно включить в рацион семена льна, добавляя их в салаты, так как они обеспечивают нормальное функционирование сосудов. Через три месяца после регулярного приёма данных семян давление понижается на 5-7 единиц.Вместо семян можно употреблять льняное масло, в таком случае концентрация полезных веществ будет намного выше. Каждое утро рекомендуется выпивать одну столовую ложку масла, что обеспечит здоровье сосудам и минимизирует приступы гипертонии. Следующим способом является употребление зелёного чая, полезен также тёмный шоколад с содержанием какао до 72%. Данный продукт расслабляет сосуды кровеносной системы и улучшает кровоток, не допуская резкого повышения давления.Третьим способом является употребление продуктов, насыщенных калием, речь идёт о бананах, бобовых, шпинате и авокадо. При включении их в рацион количество случаев резкого повышения давления уменьшится.