Названы лучшие источники «полезного» сахара

Сахар не является пищевым продуктом, необходимым для работы организма.Он не содержит каких-либо полезных веществ, белков или жиров, нужных для здоровья. Злоупотребление пищей с избытком сахара приводит к ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям, болезням пищевода и молочных желез.Существуют подсластители, которые сделают пищу не только вкусной, но и полезной.Полезная альтернатива сахаруНатуральный медПриродный антисептик, обладает противовоспалительными, антибактериальными свойствами. Содержит множество витаминов и минералов. Ценность зависит от растений, с которых пчелы собирали нектар. Высококалорийный продукт.Кокосовый сахарБывает в жидком и твердом виде. Содержит полезные витамины, минералы и аминокислоты. Источник инулина – естественного стабилизатора глюкозы в крови, железа и цинка. Натуральный пробиотик, улучшающий пищеварение, способствует лучшему усвоению Ca и Mg в организме.Кленовый сиропНатуральный подсластитель, изготовленный из сгущенного кленового сиропа. Кроме высоких вкусовых качеств, обладает сильным противовоспалительным эффектом.Березовый сахар (ксилит)Содержится в некоторых овощах и фруктах – ягодах, цветной капусте, сливах. Применяется в пищевой промышленности и фармакологии. Менее калориен чем сахар (на 40%), и не вызывает резких скачков глюкозы после употребления. Не содержит питательных веществ, большое количество может вызвать метеоризм.Сироп агавыПриродный подсластитель, богатый метаболитами, витаминами и минералами. Высококалорийный продукт, имеет гликемический показатель ниже сахара, но высокое содержание глюкозы. При злоупотреблении повышает уровень липидов в крови, увеличивает риск диабета и метаболического синдрома.Тростниковый сахарОн содержит мелассу, клетчатку, много ценных микроэлементов – калий, магний, кальций и железо. Считается более полезным, чем свекловичный продукт. Употребляется при вегетарианском питании для восполнения дефицита железа.Финиковый подсластительСодержит множество антиоксидантов и полезных питательных веществ и элементов, таких как цинк, марганец, кальций и калий. Высококалорийный продукт.СтевияНатуральный продукт, не содержит калорий, снижает давление и метаболический синдром. Существуют противопоказания.