Почему сейчас нам всем нужно есть петрушку

Пандемия и сезон простуд заставляют каждого всерьез задуматься о собственном здоровье. Специалисты рекомендуют помогать организму еще до того, как он подцепил заразу. Так, россияне настолько переживали за свой иммунитет весной, что имбирь по нормальной цене найти было практически нереально.Однако медики возлагают большие надежды на петрушку.Так, известно, что свежая зелень содержит важных для организма микроэлементов.Петрушка содержит более 20 полезных веществ, среди которых жирорастворимые витамины, фолиевая кислота, витамины группы В и витамин С. В составе петрушки выделяют минералы, органические кислоты и жиры, макро-и микроэлементы. Стебли и листья зелени богаты филлохинонами, аскорбиновой кислотой, ретинолом и бета-каротином.Специалисты отмечают, что петрушка крайне положительно сказывается на иммунитете и оказывает противовоспалительное действие. Зелень считается кладезе аскорбиновой кислоты, бета-каротина, витаминов В, К, Е, РР, а также цинка, магния, железа, фосфора, калия и кальция. Все эти элементы особенно важны для нашего здоровья сейчасПри этом корень петрушки содержит калий, магний, фосфор, кальций, магний, натрий. Эти вещества играют ключевую роль в функционировании сердечной мышцы и незаменимыми для здоровья почек и сосудов.Кроме того, петрушка улучшает пищеварение, нормализует уровень глюкозы в крови, снижает давление, повышает остроту зрения, повышает остроту зрения и снимет спазмы гладкой мускулатуры кишечника и мочеиспускательного тракта.