Действительно ли переодическое голодание работает на похудение?

Все больше и больше людей обращаются к "прерывистому голоданию" или "переодическому голоданию", чтобы похудеть, но до сих пор неясно, работает ли эта тактика.В новом клиническом исследовании исследователи обнаружили, что один тип прерывистого голодания действительно помог взрослым с избыточным весом и ожирением сбросить несколько фунтов за 12 недель. Но дела у них были не лучше, чем у группы сравнения, которая ела, когда хотела.По словам Кристы Варади, профессора питания Иллинойского университета в Чикаго, многим людям легко следовать этой тактике. Принцип ограниченного по времени приема пищи прост: людям не нужно менять то, что они едят, они просто ограничиваются обедом между определенными часами.«Существует естественное ограничение калорий, которое происходит просто при просмотре часов», - сказал Варади. «Людям это нравится, потому что это просто. Здесь нет подсчета калорий, и вам не нужно покупать какие-то специальные продукты. Если вы находите прерывистое голодание привлекательным своей простотой, большинство людей может его безопасно применять».Но если что-то нравится, это не значит, что это эффективно. И, несмотря на популярность диет голодного типа, исследования по их проверке начали проводить лишь недавно.Группа риска и побочные эффектыНекоторым людям следует проявлять особую осторожность и в первую очередь проконсультироваться со своими врачами, в том числе тем, кто принимает срочные лекарства, которые необходимо принимать во время еды; люди с сахарным диабетом; и люди с расстройствами пищевого поведения в анамнезе.И независимо от того, какой план питания выбирает человек, цели по снижению веса не должны достигаться за счет правильного питания. Ради общего здоровья люди должны обращать внимание на то, что они едят, а не только на то, когда. Как и любая диета, ограничение по времени не для всех и не имеет недостатков. В первые недели или две у людей могут появиться головные боли, головокружение и тошнота, а некоторые сдаются.