Гарнир, который быстро снижает высокий холестерин и сахар

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Специалисты констатируют, что чечевица является одним из лучших гарниров, способных быстро снижать высокие уровни холестерина и сахара в крови.Эксперты рекомендуют заменить популярные гарниры в виде картофельного пюре или вареного белого риса на чечевицу. Этот вид бобовых гораздо более полезен для состояния сердечно-сосудистой системы – благодаря такому гарниру она эффективнее освобождается от излишков холестерина и сахара, приводится их мнение на портале Natural News.Ученые поясняют, что чечевица содержат большое количество фолиевой кислоты, растительного белка, клетчатки – данный комплекс активизирует процессы сокращения уровня холестерина. Было обнаружено, что одна ежедневная порция чечевицы может довольно быстро снизить уровень липопротеинов низкой плотности (так называемый «плохой» холестерин) на 5 процентов.Кроме того, чечевица отличается высоким количеством белка и клетчатки – это замедляет пищеварение, а вместе с ним тормозит высвобождение сахара. Потребление этого гарнира может снизить содержание глюкозы в крови до 35%, сообщили исследователи.Они напомнили, что слишком высокие уровни сахара и холестерина в крови чреваты опасными последствиями, включая развитие диабета 2 типа, атеросклероза, инфаркта, инсульта. При этом нарушения могут никак себя никак не проявлять, пока показатели не достигнут критических значений.