Медики назвали оптимальную температуру в доме для здоровья

23 градуса — оптимальная температура в доме.Накануне отопительного сезона эколог-эксперт Антон Ястребцев рассказал, что оптимальный температурный режим в квартире должен составлять около 23 градусов.«Важно не перегревать помещение, придерживаться норм. По санитарным нормам средняя температура 23 градуса, плюс-минус два градуса. Это уровень, которого надо придерживаться в зимнее время, и стараться от него не отходить. Тогда человек чувствует себя максимально комфортно, и это полезно для здоровья», — рассказал Ястребцев.Ранее мы рассказывали о растениях, которые очищают воздух в доме.Одним из таких цветков является фикус. Это растение одно из самых эффективных в очистке воздуха от токсинов — аммиака, формальдегида, бензола и других. Его листья даже пыль притягивают к себе. Фикус вырабатывает много кислорода и обеззараживает воздух в помещении от различных бактерий и инфекций. Растение станет прекрасным дополнением к вашему интерьеру, лучше всего его ставить на кухне или в комнатах, окна которых выходят на оживленные улицы. В спальне фикус лучше не ставить, несмотря на то, что он благоприятно влияет на нервную систему, в ночное время растение поглощает кислород, а днем снова его вырабатывает.