Кому опасно делать сеточку из йода

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Сетку из йода делают при разных заболеваниях, но есть и те люди, которым противопоказан этот метод лечения.Когда нужна сетка из йодаВ первую очередь, сетку используют при нехватке йода в организме. Считается, что, если нанести ее на любую часть тела, и она исчезнет быстрее, чем за сутки, то у человека не хватает йода. Чаще всего это наблюдается у жителей больших мегаполисов, отдаленных от моря. Уровень йода влияет на работу щитовидной железы, которая связана и с другими процессами в организме.Сетка из йода помогает при простуде и сухом кашле. Ее наносят на грудь, если температура тела не превышает 38 градусов. Для лечения простуды йод наносят на ступни и икры. Сетка может помочь в профилактике насморка — ее наносят на нос. Делать это нужно аккуратно, чтобы не обжечь кожу.Один из самых популярных способов использования йода — нанесение на место ушиба и синяка.Кому опасноДля этого популярного метода лечения есть и противопоказания, которые могут быть опасны для некоторых людей. Во-первых, йод на кожу нельзя наносить людям с переизбытком йода. В это же список входят гипертиреоз и тиреотоксикоз. Во-вторых, йод опасен для тех, кто страдает аллергией на этот антисептик. Несмотря на то, что это явление довольно редкое, у него тяжелые последствия. Сеточку из йода нельзя наносить человеку, чья температура превышает 38 градусов из-за того, что йод впитывается и повышает температуру.Кроме того, даже при отсутствии противопоказаний нельзя увлекаться йодом. Сетку надо наносить не чаще 2-3 раз в неделю.