Повторная потеря беременности может быть связана с запахами
Исследование, опубликованное в eLife, показало, что женщины, страдающие от беспричинной повторяющейся потери беременности (БППБ), имеют иной способ обработки запахов мужского тела. Эти данные могут указывать на новые направления в поисках причин и предотвращения этого плохо изученного расстройства.
Собел и его команда считают, что некоторые случаи БППБ связаны с эффектом Брюс. Речь идет об эффекте, обнаруженном Хильдой Брюс в середине прошлого века. Она обратила внимание, что воздействие запаха самца на беременных мышей приводило к прерыванию беременности, если данный самец не являлся отцом плода. Ученые полагают, что прерывание беременности происходит, потому что получен химический сигнал о присутствии более подходящего партнера.
Ученые полагают, что такой же эффект может наблюдаться и у людей. Исследователи предложили женщинам понюхать три запаха. Один извлекался из футболки, которую носил их супруг, а два других из футболок мужчин, не являющихся их партнерами. В результате было обнаружено, что женщины, у которых ранее регистрировалась БППБ, могли идентифицировать своего супруга по запаху, чего не произошло в контрольной группе.
Функциональная томография мозга показала, что у женщин с БППБ обонятельные луковицы меньше, но повышена реакция на запахи мужского тела в гипоталамусе. Он играет ключевую роль в эффекте Брюс у мышей. Кроме того, данный отдел мозга координирует беременность и общую гормональную регуляцию.
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