Метформин замедляет снижение интеллекта

Используемый миллионами людей во всем мире для контроля уровня глюкозы в крови метформин может замедлить возрастное снижение интеллекта. Лекарство считается препаратом первой линии для большинства случаев диабета второго типа.Продолжавшееся 6 лет исследование пожилых австралийцев с диабетом второго типа показало, что у тех, кто принимал метформин, наблюдалось более медленное снижение когнитивных функций с более низким уровнем старческого слабоумия, чем у тех, кто не принимал лекарства. Под руководством экспертов Института медицинских исследований Гарвана и Центра здорового старения мозга было оценено состояние здоровья и интеллекта 1 037 австралийцев с исходным возрастом от 70 до 90 лет.«Мы выявили многообещающий новый потенциал безопасных и широко используемых лекарств, которые могут изменить жизнь пациентов с риском деменции, - заявила автор эксперимента, профессор, эндокринолог Сиднейской больницы Святого Винсента Кэтрин Самарас. - Тем, кто страдает диабетом второго типа, метформин может дать кое-что в дополнение к стандартному снижению уровня глюкозы - пользу для когнитивного здоровья».Результаты показали, что люди с диабетом второго типа, принимающие метформин, имели значительно более медленное снижение когнитивных функций и более низкий риск старческого слабоумия, по сравнению с теми, кто не принимал это лекарство. Примечательно, что у принимающих метформин, не было разницы в скорости снижения когнитивной функции в течение первых 6 лет с пациентами без диабета. Метформин безопасно используется для лечения диабета в течение 60 лет. Он работает за счет уменьшения количества глюкозы, выделяемой из печени в кровоток, что позволяет клеткам организма лучше реагировать на уровень сахара в крови.