Льет как из ведра: где заканчивается норма потоотделения

В жару ли, в спортзале, на экзамене или свидании, все когда-нибудь ощущали, что потоотделение предательски превышает порог приличия. Хотя влажные ладони или мокрая рубашка иногда мешают нам жить, в большинстве случаев врачи не считают чрезмерное потение болезнью.Сколько потеть – норма?Избыточное потоотделение, иначе – гипергидроз, – понятие размытое. Офисный работник под кондиционером может выделять меньше литра пота в день, а разнорабочий в знойный день – несколько литров. И то, и другое будет считаться нормой. Другое дело, если вы покрываетесь испариной, когда другие и не думают спасаться от жары.Только сам человек может определить, не чересчур ли часто и много он потеет. «Если вы думаете, что потеете больше, чем другие, или больше, чем было раньше, вероятно, вы не ошибаетесь», – говорит Dee Anna Glaser, доктор медицины, профессор дерматологии Университета Сент-Луиса и президент Международного общества гипергидроза.Гипергидроз – это только мокрые подмышки?Необязательно, потому что потовые железы располагаются по всему телу. Чаще всего мокрыми становятся именно подмышки, а еще подошвы, ладони и лоб. Прилив генерализованного гипергидроза охватывает почти все тело одновременно.Некоторые расстройства могут вызывать интенсивное потоотделение в необычных местах. Например, испарина может появиться вокруг рта или околоушной области, особенно во время еды. Так проявляется синдром Фрея – последствие повреждения нервов околоушной железы.Как правило, мы потеем симметрично. Но гипергидроз вследствие заболевания часто односторонний. Поэтому, если внезапно бросает в пот только левую ногу, правую ладонь или другую часть тела, стоит обратиться к врачу. Возможно, проблема в претибиальной микседеме, остеоартропатии или опоясывающем лишае.Почему возникает гипергидроз?Около 1% людей страдает идиопатическим первичным гипергидрозом. Это значит, что проблема возникла по неизвестной причине.Другой вариант, когда потливость – следствие особенного состояния или заболевания. Например, гипергидроз может появляться у беременных и женщин в менопаузе, так как меняется гормональный фон. Вместе со стабилизацией гормонов в норму приходит потоотделение.Гипертиреоз и тревожные расстройства способствуют интенсивной работе потовых желез. Интенсивная ночная потливость может возникать у заболевших туберкулезом. Бросать в пот может и от сахароснижающих лекарств при диабете или от антидепрессантов.С возрастом мы потеем больше?Нет, если речь не идет о менопаузе. Выделение пота – физиологический процесс, предназначенный для охлаждения организма. Механизмы охлаждения усиливаются, когда мы нервничаем или нам жарко. Празднуя новый день рождения, мы не подкручиваем систему отопления на максимум, поэтому не стоит списывать интенсивную потливость на возраст.Шесть вопросов, которые задаст врач для диагностики гипергидрозаЕсли вы решили обратиться за медицинской помощью, будьте готовы ответить на следующие вопросы.Потеете ли вы на отдельных участках или по всему телу?В каких ситуациях вы ощущаете приливы?Какие лекарства и как давно вы принимаете?Были ли у вас недавно операции?Начался ли у вас климакс?Есть ли у вас члены семьи, которые жалуются на повышенное потоотделение?Как лечить интенсивное потоотделение?Лечение причины гипергидроза – главный способ избавиться от приливов пота. Но даже идиопатический гипергидроз можно контролировать. Вот несколько способов, которые применяются для устранения чрезмерного потоотделения.Дезодоранты с хлоридом алюминия, которые наносятся на чистую кожу перед сном и смываюся утром.Крем или таблетки с гликопирролатом, который снижает активность симпатической нервной системы.Некоторые антидепрессанты.Инъекции ботулотоксина для временной блокировки нервов, вызывающих потоотделение.Оперативное вмешательство, например, деактивация симпатических нервов или удаление потовых желез.