Онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала о вреде молока и кефира

Молоко, кефир и другие молочные продукты могут быть причиной расстройств желудочно-кишечного тракта. О случаях, когда молоко и кефир провоцируют несварение, вздутие и диарею рассказала проктолог и онколог Елена Смирнова.Как отметила Смирнова, употребление молочных продуктов противопоказано при лактазной недостаточности. Речь идет о состоянии, которое развивается в результате дефицита фермента, необходимого организму для переработки молочного сахара — лактозы"При лактазной недостаточности в кишечник поступает непереработанная лактоза, которая входит в состав молочных продуктов. Как итог — кишечная микрофлора начинает производить углекислый газ, молочную кислоту и воду. Все эти вещества раздувают петли кишки и провоцируют такие расстройства кишечника, как вздутие, диарея и несварение", — добавила специалист.Смирнова заявила, что людям с непереносимостью лактозы следует внимательно относиться не только к молоку и кефиру, но и к сырам, сливкам и другим молочным продуктам. Если говорить о кефире, то его не следует употреблять при хроническом гастрите и энтерите. "Молочные продукты могут нести как пользу, так и вред, поэтому нужно оценивать все индивидуальные особенности, принимая решение о включении их в свой рацион", — объяснила проктолог и онколог Елена Смирнова.