Назван доступный продукт, снижающий риск смерти

Несколько исследований продемонстрировали, что употребление острого красного перца связано со снижением риска смертности. Доступный продукт может защитить от развития ряда нарушений, угрожающих жизни.От помощи в похудании, защиты от сердечных приступов и некоторых видов рака до увеличения продолжительности жизни – всеми этими свойствами, считают ученые, обладает перец чили: этот продукт назван ими билетом в долгую и здоровую жизнь. Его потребление дает эффект, снижающий риск смерти, – это подтвердило исследование, опубликованное в Journal of the American College of Cardiology.Ученые в течение восьми лет отслеживали состояние 23 000 человек, разделенных на две группы: употреблявших перец и нет. Исследователи обнаружили, что риск смерти от сердечного приступа был на 40 процентов ниже среди тех, кто ел острый продукт не менее четырех раз в неделю.Зависимость между потреблением жгучего перца и смертностью также выявило наблюдательное исследование, опубликованное медицинскими специалистами из Университета Вермонта. Они проанализировав данные Национального исследования здоровья и питания США, в ходе которого в период с 1988 по 1994 год наблюдалась репрезентативная выборка взрослых людей, их диеты и образа жизни. Медики установили: общая смертность участников, потреблявших острый красный перец, составила 22 процента по сравнению с 34 процентами среди тех, кто его не ел.Ученые считают, что доступный продукт может снижать риск смерти благодаря влиянию своих питательных веществ, включая витамины B, C и провитамин А. Его активный ингредиент капсаицин обладает свойством защищать организм от развития сердечных заболеваний, ожирения. Было обнаружено, что употребление в пищу жгучего перца специй увеличивает скорость расщепления жиров в определенных тканях, препятствует перееданию. Это важно, поскольку избыточный вес или ожирение увеличивают риски высокого кровяного давления, сердечных заболеваний, инсульта, диабета 2 типа, некоторых видов рака, вместе с этим повышая шансы человека на раннюю смерть.Помимо того, лабораторные исследования показали, что капсаицин обладает сильными противораковыми свойствами, способен убивать более 40 типов раковых клеток, не повреждая нормальные клетки, предотвращать распространение рака на другие части тела.В одной из работ ученые установили, что употребление 5 граммов перца чили перед едой с высоким содержанием углеводов помогает стабилизировать уровень сахара в крови, предотвратить резкие всплески уровня глюкозы. Также было показано, что капсаицин снижает уровень холестерина.Другие острые продукты, содержащие капсаицин, – это перец халапеньо, кайенский перец.