Сушеные яблоки: в чем же их польза?

Польза сушеных яблок неоценима. Они прекрасно сохраняют свой состав свежих, так же полезны, как и хрустящие, сочные плоды. Осень — время сбора урожая. И если у вас уже скопилась не одна корзина свежих яблок, пришла пора подумать, что с ними сделать. Правильно, засушить! Но для чего? Чем они полезны людям и их здоровью? Рассказываем в материале.Состав сушеных яблокСухофрукты в 10 раз питательнее свежих фруктов. Поэтому сейчас не удивляйтесь: калорийность сушеных яблок на 100 граммов составляет 200-265 ккал. Но при этом они сохраняют максимум витаминов и минералов, чем и полезны. Единственное — у плода частично разрушается аскорбиновая кислота.В сушеных яблоках много железа, но оно практически не усваивается организмом. Поэтому для восполнения микроэлемента лучше использовать для потребления красное мясо, печень, бобовые. Это гораздо эффективнее.Но при этом в них немало клетчатки, калия, благодаря которым ускоряется обмен веществ. Они неплохо подойдут для похудения, в качестве перекуса даруют много пользы и отлично насыщают.Антиоксиданты в продукте — верцетин, катехин, хлорогеновые кислоты — позволят повысить иммунитет, защитить клетки от повреждения свободными радикалами. Это особенно важно для пожилых людей, так как это позволит дольше оставаться здоровыми, долго жить.Польза сушеных яблокОни полезны для беременных, гипертоников, пожилых и пышнотелых людей. Дело в том, что сушеные яблоки помогают уладить эмоциональные скачки и улучшить умственные способности. Также избавить от отечности, устранит проблемы с пищеварением, улучшить настроение, память.Наличие клетчатки устраняет проблемы с кишечником. Сушеные яблоки помогают привести в норму уровень сахара в крови, затрудняют всасывание в кишечнике «плохого» холестерина, а также избавляют от запоров.За счет содержания калия происходит мочегонное действие, устраняются отеки, снижается давление. Плоды полезны при воспалительных процессах, так как активно с ними борются. Поэтому подобные сухофрукты будут идеальной профилактикой онкологических заболеваний (конечно, вкупе с ведением общего здорового образа жизни). Полезные вещества снижают риск развития рака простаты, панкреатита, воспалений суставов и кишечника.Избавляют и от сердечно-сосудистых заболеваний, снижая уровень плохого холестерина, риск развития атеросклероза. Не будет лишним есть больше сушеных яблок ради здоровья желудочно-кишечного тракта. Проблем с пищеварением будет гораздо меньше.С помощью сушеных яблок можно проводить детоксикацию. Пектин выводит из организма желчь, которая вырабатывается поджелудочной железой. В ней обычно собираются токсины, находящиеся в организме. И наконец, плоды будут полезны для диабетиков и предрасположенных к этому диагнозу полных людей. Они предотвращают ожирение, улучшают работу поджелудочной железы, обмен веществ.Ешьте больше сушеных яблок и будьте здоровы!