Как отличить меланому от обычной родинки
Проводите осмотр
Обязательно хотя бы раз в месяц осматривайте все свои родинки. Это нужно для того, чтобы вовремя заметить ту единственную, которая вдруг начала расти, менять цвет или доставлять неудобства. Осматривайте не только старые родинки, но и подмечайте все новые. И если вдруг какая-нибудь из них вызвала хоть малейшее подозрение немедленно отправляйтесь к врачу-онкологу. В таком заболевании, как меланома лучше лишний раз перестраховаться.
Покраснение и боль при надавливании
Иногда образование злокачественной родинки происходит с покраснением её краёв, а при надавливании на саму родинку ощущается боль и чувствуется уплотнение. И здесь тоже стоит как можно быстрее обратиться к онкологу, ведь только по результатам сделанной биопсии можно будет определить, является ли данная родинка злокачественной или нет.
Появление мелких родинок
Иногда на каком-то участке тела, а иногда и по всему телу, внезапно появляется очень много мелких родинок, которые своего владельца никак не беспокоят. Однако именно этот признак очень часто настораживает онкологов. Ведь такое появление родинок – это первый сигнал о том, что с кожей творится что-то неладное.
Зуд
Порой меланома развивается тихо и мирно, без каких-либо проявлений. Именно поэтому любое изменение кожи, будь то покраснение, побледнение, отек или любой другой признак – это потенциальная опасность. Следить за этим надо очень внимательно и постоянно. А вот если какая-либо родинка начала чесаться или из неё периодически начинает выступать кровь – то, скорее всего, у вас появилась самая настоящая меланома.
Вывод
Стоит напомнить, что на ранних стадиях, когда заболевание удалось выявить в самом начале, меланома лечится довольно просто без каких-либо последствий и осложнений. Поэтому не затягивайте визит к онкологу, если у вас есть хотя бы малейшие подозрения по поводу той или иной родинки
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://doctor.rambler.ru - Добавил mamasha в категорию Онкология
Добавить комментарий