Ночные судороги в ногах

До 60% взрослых сообщают, что они знакомы с ночными судорогами в ногах. Внезапное, болезненное напряжение в икроножных мышцах, стопах или бедрах часто может приводить к бессоннице и редко – к визиту врача.Не то же самое, что синдром беспокойных ногНочные судороги являются самостоятельным расстройством. В отличие от синдрома беспокойных ног, когда безболезненные неприятные ощущения в конечностях мешают заснуть, судороги чаще возникают у спящего человека. И это больно, очень больно.Простые движения пальцами или стопой не приносят облегчения. Помочь может только растягивание мышцы, массаж и время. Спазм длится до десяти минут, а болезненность в ногах может сопровождать весь следующий день.Также судороги следует отличать от гипнического миоклонуса, хаотичных подергиваний в начале сна. Или от синдрома периодических движений конечностей, когда во сне происходит медленное ритмичное сгибание пальцев ног, коленей и бедер.Почему возникают мышечные спазмы во сне?Медики все еще не договорились, как именно работает механизм возникновения ночных судорог. Зато удалось выявить факторы риска, которые с большой вероятностью провоцируют болезненные спазмы.Сидячий образ жизни, когда мышцы голени и стопы сокращаются и не растягиваются во время движения.Мышечное перенапряжение, например, от непривычно интенсивной тренировки.Неправильная поза в течение дня. Если вы сидите, положив ногу на ногу, или держите ноги в позиции «на носочках», икроножные мышцы укорачиваются и ночная судорога тут как тут.Весь день на ногах. Ученые доказали, что люди со «стоячей» работой более склонны к ночным судорогам.Возраст, из-за которого сухожилия естественным образом укорачиваются.Это опасно?Маловероятно, что судороги во сне будут первым признаком серьезного заболевания. Но некоторые болезни и состояния чаще ассоциируются с ночными спазмами.Беременность.Плоскостопие.Неврологические расстройства, например, заболевание двигательных нейронов, периферическая невропатия или болезнь Паркинсона.Диабет.Варикоз и заболевания периферических сосудов.Прием лекарств, таких как статины или диуретики.Как успокоить ноги?Несмотря на сильную боль, ночные судороги в ногах обычно не опасны и не требуют специального лечения. Облегчить спазм помогут немедикаментозные приемы.Массаж.Мягкая растяжка как во время приступа, так и перед сном.Хождение на пятках. Так вы растягиваете голень и снимаете спазм.Теплый компресс, который расслабляет мышцы.Выпить немного рассола. Некоторые ученые всерьез экспериментировали, снимает ли маринад спазмы в ногах. И да, оказалось, помогает.Обезболивающие. Тянущие боли можно снять безрецептурными противовоспалительными средствами.Стоит ли идти к врачу?В большинстве случаев – нет. Но визит к доктору стоит назначить, еслисудороги беспокоят вас очень часто, в том числе днем;бессонница из-за ночных спазмов мешает вам высыпаться и быть активным;вместе с судорогами вы ощущаете вялость мышц и слабость в ногах.