Напиток с добавлением пряности сумах может быть эффективен для снижения сахара в крови. Специалисты называют сумах природным инсулином.Экспертами был определен пряный напиток, эффективно снижающий сахар в крови – это сумаховый чай, питье которого они характеризуют как средство профилактики сахарного диабета и борьбы с его осложнениями, сообщает издание Sabah (Турция).Специя сумах готовится из молотых красных ягод небольшого кустарникового растения, обладающих кислым вкусом, напоминающим лимон. Исследования показали, что сумах, как и цитрус, обладает антиоксидантными свойствами. Пряности и напиткам на его основе присущи целебные свойства.«Заболевания верхних дыхательных путей можно лечить сумаховым настоем, не используя медикаменты», - цитирует источник экспертов.Ими был назван ряд полезных эффектов, связанных с потреблением сумаха и пряных напитков из него – чаев, настоев, лимонадов. Специалисты отметили, что оно способно эффективно снижать уровень сахара в крови и может быть полезным диабетикам. Вдобавок пряность помогает лучше справляться с рутинным напряжением, защищает психическое благополучие.«Сумах помогает уравновесить уровень инсулина в крови, благодаря чему входит в число продуктов, которые необходимо употреблять пациентам с сахарным диабетом и гипертонией. Благодаря своему антиоксидантному действию защищает мозг - один стакан сумахового напитка в неделю положительно влияет на нервную систему, уменьшает количество деформированных нейронов, снижает риск хронической усталости, стресса, депрессии», - поделились эксперты.В то же время они напоминают: использование растительных средств всегда требует предварительной консультации с врачом.