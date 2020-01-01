Даже низкое употребление алкоголя во время беременности влияет на развитие мозга ребенка
Влияние низкого уровня употребления алкоголя во время беременности на развитие ребенка относительно неизвестно, и ведутся широкие споры о том, существует ли безопасный уровень потребления.
Исследователи выяснили, связано ли употребление алкоголя во время беременности с психологическими, поведенческими, нервными и когнитивными различиями у детей в возрасте от девяти до десяти лет.
Это крупнейшее исследование, в котором приняли участие 9719 молодых людей, по изучению воздействия низкого уровня употребления алкоголя во время беременности. Низкий уровень употребления алкоголя рассматривался как один-два напитка за один раз, максимум шесть порций в неделю.
Результаты: любое количество алкоголя влияет на развитие мозга
«Наше исследование показало, что даже небольшое количество алкоголя, употребляемое во время беременности, может оказать значительное влияние на развитие мозга ребенка», - сказала ведущий автор исследования г-жа Бриана Лис, доктор философии. кандидат в Центр Матильды.
Дети испытали негативные последствия, даже если они подверглись воздействию алкоголя только в низких дозах на очень ранних сроках беременности (примерно 16 порций в первые шесть-семь недель), а затем мать перестала пить.
Проблема в том, что многие женщины не знают, что они беременность на этой ранней стадии. Данные показывают, что полностью безопасного уровня потребления алкоголя во время беременности не существует.
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