Иногда они возвращаются: о чем говорит рецидив фурункулеза

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Разбираемся, почему фурункулы могут появляться чаще одного раза в год. В чем причина, как лечиться, как не допустить повторения?Что такое фурункулыФурункулом называют глубокое инфекционное поражение волосяного фолликула. Оно сопровождается образованием под кожей «мешочка», заполненного гноем. Обычно его вызывает золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus). Но у него нет «монополии» на фурункулы: их могут вызывать другие бактерии (стрептококки, энтерококки и другие).Что такое рецидивирующий фурункулезВ течение года фурункулы появляются повторно примерно у 10% людей, которые перенесли фурункулез или абсцесс мягких тканей. О рецидивирующем фурункулезе говорят, когда в течение 12 месяцев фурункулы появляются не менее трех раз. Отечественные источники считают фурункулез рецидивирующим (в легкой форме), если рецидивы возникают один раз в год, без интоксикации, возможно с увеличением местных лимфоузлов.Заболевание может быть тяжелымПри фурункулезе тяжелой степени появляются множественные очаги фурункулов в разных участках кожи. Развиваются общая интоксикация, слабость, головная боль, лихорадка, потливость. Бурная воспалительная реакция характерна для болезни средней тяжести: фурункулы достигают больших размеров, развивается воспаление лимфоузлов. После перенесенного фурункулеза на коже могут оставаться рубцы.Почему фурункулы рецидивируют?Многие ученые называют склонность членов семьи к фурункулезу наиболее существенным фактором риска как «простых» фурункулов, так и рецидивирующего течения болезни. В повторяющемся фурункулезе важную роль играет колонизация стафилококком носа или других участков тела (это могут быть паховые складки, уши, складки под молочными железами).К факторам риска рецидивирующего фурункулеза относят:анемию;применение антибиотиков накануне;сахарный диабет;госпитализацию;множественность поражений на коже;сопутствующие кожные болезни (раны, атопический дерматит);плохие навыки личной гигиены;ожирение;болезни системы крови и органов кроветворения;подавленный иммунитет (но ученые считают, что он редко бывает основной причиной).При многих случаях фурункулеза врачи не могут обнаружить никакие из этих факторов риска, болезнь может развиться у любого человека. Ученые подчеркивают, что многие факторы риска рецидива являются модифицируемыми, то есть, на них можно повлиять с целью профилактики болезни.ЛечениеРецидивирующий фурункулез не всегда легко поддается лечению. Одиночные фурункулы могут быть вскрыты хирургом с последующим местным лечением. Антибиотики назначаются, если фурункулез протекает тяжело, не поддается местному лечению, развивается на фоне подавленного иммунитета или сопутствующих болезней.В случае рецидивов может понадобиться лечение всех носителей возбудителя фурункулеза (стафилококка) дома у больного. Вредоносные бактерии, если те колонизируют кожу пациента, врач может попробовать уничтожить при помощи антисептиков для наружного применения. Для эффективного лечения требуется контроль сопутствующих заболеваний, например, сахарного диабета.Для эффективного излечения от мелких фурункулов также рекомендуется:Накладывать теплые компрессы на фурункулы примерно на 10 минут за один раз. Это способствует их вскрытию и дренажу.Никогда не выдавливать фурункулы, это может способствовать распространению инфекций в мягких тканях.Предупреждать загрязнение. После обработки фурункулов нужно мыть руки. Ткань, использованная для компресса, должна быть тщательно выстирана в горячей воде.Профилактика рецидивов фурункулезаСоблюдать правила личной гигиены (не делить ни с кем полотенца, дезодоранты, бритвы; регулярно принимать душ).Регулярно мыть ванну, сиденья туалета и другие поверхности, с которыми часто приходится соприкасаться.В случае инфекций мягких тканей (включая фурункулы) необходимо строго следовать рекомендациям врача, аккуратно следить за туалетом ран.