Постоянный прием препаратов от кислотного рефлюкса связали с повышенным риском диабета 2 типа

Регулярное использование препаратов от кислотного рефлюкса, известных как ингибиторы протонного насоса (ИПН), связано с повышенным риском развития диабета 2 типа.Данные показывают, что чем дольше принимаются эти препараты, тем выше риск. Это говорит о том, что людям, использующим их от двух и более лет, стоит регулярно сдавать кровь для определения уровня глюкозы.Для исследования использовались данные 204,6 тыс. человек. В течение среднего периода отслеживания от 9 до 12 лет у 10,1 тыс. участков был диагностирован диабет 2 типа.Годовой абсолютный риск диагноза среди постоянных пользователей ИПН составлял 7,44/1000 по сравнению с 4,32/1000 среди тех, кто не принимал эти препараты. После учета потенциально влияющих на риск факторов, ученые обнаружили, что вероятность развития диабета 2 типа выше на 24% у регулярных пользователей ИПН.