Экспериментальная вакцина вызвала иммунную реакцию у пожилых

Вакцина против COVID-19 от фармацевтической компании Moderna безопасно вызвала выработку высокого уровня антител у пожилых людей. Предварительные результаты показывают, что она может защитить от коронавируса.Фармацевтическая компания Moderna опубликовала предварительные результаты испытания своей вакцины от коронавируса. Первым официально зарегистрированным подобным препаратом является российское лекарство «Спутник V», однако пока его испытывали только в возрастной категории от 18 до 60. Между тем наибольшую угрозу COVID-19 представляет именно для людей старше 65. Вакцина от Moderna вызвала мощную выработку антител в старшей возрастной группе, а тяжелые побочные эффекты наблюдались только у одного добровольца.Отметим, что это происходило на второй фазе клинических исследований, в которой принимали участие всего 40 человек в возрасте от 56 до 70 лет. У всех были отмечены нейтрализующие коронавирус антитела - разновидность иммунных клеток, которая, по мнению учёных, обладает наибольшими способностями бороться с вирусом и не давать ему проникать в клетки. Более 80% из миллиона человек, который умерли от коронавируса на нашей планете, относятся к старшей возрастной группе. Именно поэтому будущая вакцина от COVID-19 должна быть наиболее эффективной именно среди старшего населения.В Америке регистрацию этого препарата радикально ускоряет не только высокая смертность и заболеваемость местного населения, но и фанатичное желание президента Дональда Трампа добиться его выхода на рынок до ноябрьских президентских выборов. В этом случае Трамп может записать успех вакцинации на свой счёт. Сам президент считает, что сейчас регистрацию препарата намеренно затягивают демократы, чтобы уменьшить его шансы.