Экспериментальная вакцина вызвала иммунную реакцию у пожилых
Фармацевтическая компания Moderna опубликовала предварительные результаты испытания своей вакцины от коронавируса. Первым официально зарегистрированным подобным препаратом является российское лекарство «Спутник V», однако пока его испытывали только в возрастной категории от 18 до 60. Между тем наибольшую угрозу COVID-19 представляет именно для людей старше 65. Вакцина от Moderna вызвала мощную выработку антител в старшей возрастной группе, а тяжелые побочные эффекты наблюдались только у одного добровольца.
Отметим, что это происходило на второй фазе клинических исследований, в которой принимали участие всего 40 человек в возрасте от 56 до 70 лет. У всех были отмечены нейтрализующие коронавирус антитела - разновидность иммунных клеток, которая, по мнению учёных, обладает наибольшими способностями бороться с вирусом и не давать ему проникать в клетки. Более 80% из миллиона человек, который умерли от коронавируса на нашей планете, относятся к старшей возрастной группе. Именно поэтому будущая вакцина от COVID-19 должна быть наиболее эффективной именно среди старшего населения.
В Америке регистрацию этого препарата радикально ускоряет не только высокая смертность и заболеваемость местного населения, но и фанатичное желание президента Дональда Трампа добиться его выхода на рынок до ноябрьских президентских выборов. В этом случае Трамп может записать успех вакцинации на свой счёт. Сам президент считает, что сейчас регистрацию препарата намеренно затягивают демократы, чтобы уменьшить его шансы.
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