Названы витамины, необходимые для укрепления зрения

В современном мире глаза человека подвержены большой нагрузке. Работа за компьютером, постоянное использование телефонов, яркое освещение — все это оказывает негативное влияние на зрение. Но поддержать свое здоровье можно при помощи витаминов. Ученые назвали те, которые наиболее эффективно помогут поддержать здоровье глаз.Витамин А — основной для зрительной системы. Его нехватка вызывает куриную слепоту, чувствительность к яркому свету, слезоточивость и падение иммунитета глазных органов. Большой запас Витамина А находится в оранжевых продуктах: в моркови, батате, болгарском перце, абрикосах. Также очень полезна свежая черника и молодая зелень.Витамин Е — вырабатывает бета-каротин, который отвечает за иммунитет глаз. Наибольшее количество находится в орехах, подсолнечном масле, семечках, злаковых и проросшей пшенице.Витамин С — предотвращает переутомление глаз. Его нехватка вызывает атрофию сетчатки, уничтожение зрительных нервов и ослабление глазных мышц. Витамин С находится в лимоне, апельсине, яблоке, облепихе, щавеле, болгарском перце, петрушке и шиповнике. Также пользу приносит и квашеная капуста.Витамин В — поддерживает связь глаз с мозгом. Наибольшее его количество содержится в миндале, мясе, печени, рыбе, цельнозерновом хлебе, кисломолочных продуктах и в сыре.